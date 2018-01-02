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За сутки два человека погибли в ДТП
Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.

За сутки два человека погибли в ДТП

Всего за прошедшие сутки в Тульской области произошло девять дорожно-транспортных происшествий.

Двое погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.
 
Около восьми часов утра 1 января на третьем километре автодороги «ДОН», водитель автомобиля Нива-Шевроле не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на опору ЛЭП. От полученных травм водитель автомобиля - мужчина 1984 года рождения - скончался на месте. Пассажирку 1987 года рождения госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
 
 
Примерно в это же время на 42-м километре автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» 20-летняя автоледи на форде "Фокус" не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась. В результате один из пассажиров погиб, четверо - в том числе двое несовершеннолетних -  получили травмы. По данному факту проводится проверка.
 
 
2 января в три часа ночи на 286-м километре автодороги «ДОН» в аварию попал опель "Виваро", за рулем которого был 20-летний молодой человек. Он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате телесные повреждения получили шесть пассажиров иномарки. 
сегодня, в 14:28 −2
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