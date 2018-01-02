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Выбраны лучшие фото 2017 года по версии редакции портала Myslo

Выбраны лучшие фото 2017 года по версии редакции портала Myslo

Наши фотографы Алексей Пирязев и Дмитрий Дзюбин - настоящие профи. Их фото всегда радуют, волнуют, восхищают. Наша итоговая подборка - специально для вас.


Салют на День Победы. Фото Алексея Пирязева.


Российская студенческая весна в Туле. Фото Алексея Пирязева.



 


С Новым годом! Фото Алексея Пирязева.


Зима в Центральном парке. Фото Алексея Пирязева.


Лыжня России. Фото Алексея Пирязева.


Крещенские купания в Центральном парке. Фото Алексея Пирязева.


Весна в макрообъективе. Фото Алексея Пирязева.


День Победы. Фото Алексея Пирязева.


Фестиваль «ЛитераТула — 2017». Фото Алексея Пирязева.

День ВДВ. Фото Алексея Пирязева.


Алексей Дюмин и Виктория Лопырева. Фото Дмитрия Дзюбина.


«Арсенал» победил «Динамо». Максима Беляева поздравляет супруга. Фото Алексея Пирязева.


Горан Чаушич — главный герой победного матча «Арсенала» над ЦСКА. Фото Алексея Пирязева.


Группа «Би-2» на фестивале «Дикая Мята». Фото Алексея Пирязева.


Соревнования «Универсальный солдат — 2017». Фото Алексея Пирязева.


Открытие экспозиции в Музее оружия. Фото Дмитрия Дзюбина.


Первомайская велогонка. Фото Алексея Пирязева.


Яснополянский любопытный. Фото Алексея Пирязева.


Выставка козоводов России. Фото Дмитрия Дзюбина.


Диме Билану 35! Концерт в Туле. Фото Алексея Пирязева.


Маки. Фото Алексея Пирязева.


Фестиваль Fashion Style, модель Полина Плохих. Фото Алексея Пирязева.


Выставка космических созданий. Фото Алексея Пирязева.


Тулячка Мария Пуханова с символом 2018 года.

 


Гонка героев. Фото Дмитрия Дзюбина.


Гонка героев. Фото Дмитрия Дзюбина.


Жительница Богородицкого Дома престарелых. Фото Дмитрия Дзюбина.

сегодня, в 13:46 +12
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