Выбраны лучшие фото 2017 года по версии редакции портала Myslo
Наши фотографы Алексей Пирязев и Дмитрий Дзюбин - настоящие профи. Их фото всегда радуют, волнуют, восхищают. Наша итоговая подборка - специально для вас.
Салют на День Победы. Фото Алексея Пирязева.
Российская студенческая весна в Туле. Фото Алексея Пирязева.
С Новым годом! Фото Алексея Пирязева.
Зима в Центральном парке. Фото Алексея Пирязева.
Лыжня России. Фото Алексея Пирязева.
Крещенские купания в Центральном парке. Фото Алексея Пирязева.
Весна в макрообъективе. Фото Алексея Пирязева.
День Победы. Фото Алексея Пирязева.
Фестиваль «ЛитераТула — 2017». Фото Алексея Пирязева.
День ВДВ. Фото Алексея Пирязева.
Алексей Дюмин и Виктория Лопырева. Фото Дмитрия Дзюбина.
«Арсенал» победил «Динамо». Максима Беляева поздравляет супруга. Фото Алексея Пирязева.
Горан Чаушич — главный герой победного матча «Арсенала» над ЦСКА. Фото Алексея Пирязева.
Группа «Би-2» на фестивале «Дикая Мята». Фото Алексея Пирязева.
Соревнования «Универсальный солдат — 2017». Фото Алексея Пирязева.
Открытие экспозиции в Музее оружия. Фото Дмитрия Дзюбина.
Первомайская велогонка. Фото Алексея Пирязева.
Яснополянский любопытный. Фото Алексея Пирязева.
Выставка козоводов России. Фото Дмитрия Дзюбина.
Диме Билану 35! Концерт в Туле. Фото Алексея Пирязева.
Маки. Фото Алексея Пирязева.
Фестиваль Fashion Style, модель Полина Плохих. Фото Алексея Пирязева.
Выставка космических созданий. Фото Алексея Пирязева.
Тулячка Мария Пуханова с символом 2018 года.
Гонка героев. Фото Дмитрия Дзюбина.
Гонка героев. Фото Дмитрия Дзюбина.
Жительница Богородицкого Дома престарелых. Фото Дмитрия Дзюбина.