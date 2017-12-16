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В Новомосковске полицейский спас двух человек, застрелив агрессивную собаку

В Новомосковске полицейский спас двух человек, застрелив агрессивную собаку

Сотрудник ППС применил табельное оружие для обезвреживания опасного животного.

В 19.05 в дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску поступило сообщение от врачей скорой помощи. Медработники сообщили, что они не могут попасть в частный дом для оказания помощи пострадавшим от укуса собаки двум мужчинам, т.к. животное бегает по двору и бросается на людей. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции.

Ввиду того, что собака представляла реальную угрозу хозяевам дома, медицинскому персоналу и окружающим гражданам, было принято решение о применении табельного оружия. Сотрудник ППС несколькими выстрелами из пистолета обезвредил опасное животное. После этого в дом смогли войти медики и оказать помощь пострадавшим мужчинам 1948 и 1967 г.р., которым собака причинила укушенные раны предплечья и кисти. Никто из граждан от действий сотрудника полиции при применении табельного оружия не пострадал.

сегодня, в 16:29 +6
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Новомосковск

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