В Новомосковске полицейский спас двух человек, застрелив агрессивную собаку

В 19.05 в дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску поступило сообщение от врачей скорой помощи. Медработники сообщили, что они не могут попасть в частный дом для оказания помощи пострадавшим от укуса собаки двум мужчинам, т.к. животное бегает по двору и бросается на людей. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции.

Ввиду того, что собака представляла реальную угрозу хозяевам дома, медицинскому персоналу и окружающим гражданам, было принято решение о применении табельного оружия. Сотрудник ППС несколькими выстрелами из пистолета обезвредил опасное животное. После этого в дом смогли войти медики и оказать помощь пострадавшим мужчинам 1948 и 1967 г.р., которым собака причинила укушенные раны предплечья и кисти. Никто из граждан от действий сотрудника полиции при применении табельного оружия не пострадал.