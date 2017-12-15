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Тульским должникам будет названивать «пристав-робот»
Фото m24.ru

Тульским должникам будет названивать «пристав-робот»

Информировать туляков об имеющейся задолженности будут с помощью автоматического обзвона на мобильные телефоны.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области взяло на вооружение новый способ оповещения граждан об имеющейся задолженности – автоматический обзвон.

На мобильный телефон туляка поступает звонок с голосовым сообщением: «Вы являетесь должником по исполнительному производству, более подробную информацию можно получить на сайте УФССП России по Тульской области и в структурных подразделениях Управления».

Всего за период с 1 ноября по 14 декабря 2017 года проведено более 35 тыс. обзвонов, до конца декабря планируется оповестить не менее 10 тысяч жителей региона.

Как отмечает пресс-служба УФССП, внедрение такой системы – во благо. Так туляки смогут узнать о долгах еще до того, как у них арестуют счета или автомобили.

 

Произвести оплату задолженности легко и быстро можно в режиме он-лайн с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на главной странице официального интернет-сайта УФССП России по Тульской области и на Портале государственных услуг.

Также можно обратиться в отдел судебных приставов по месту регистрации. Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления во вкладке «Контакты».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:35 −2
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