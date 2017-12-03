Калужская банда угоняла дорогие автомобили в Тульской области

Также преступники орудовали в своем регионе и в Москве.

Следственным управлением УМВД России по Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в краже и незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении, перевозки взрывчатых веществ.

Подозреваемые — четверо уроженцев Калужской области, еще двое — выходцы из стран ближнего зарубежья. Средний возраст — 35−45 лет. Каждый из участников банды имел легальное место работы, чтобы создать видимость трудовой занятости с целью сокрытия криминального дохода.

Следователи раскрыли 13 эпизодов противоправной деятельности.

Установлено, что банда на протяжении длительного времени угоняла дорогостоящие автомобили марки «Тойота» на территории Калужской, Тульской областей и Москвы.

Члены группы действовали в соответствии с четко разработанным планом.

Соучастники разбивались на несколько функциональных групп, одна из которых путем повреждения стекла проникала в салон авто и, используя специальное электронное оборудование, блокировала штатную сигнализацию и заводила двигатель машины.

Одновременно с этим вторая группа оцепляла периметр места преступления и, в случае появления опасности, предупреждала соучастников.

Третья группа, находящаяся в транспортных средствах, позволяла оперативно покинуть место преступления. Похищенный транспорт предназначался для сбыта в других субъектах Российской Федерации.

По месту проживания фигурантов был проведен обыск. В результате изъяты маскировочные маски, перчатки, дополнительное оборудование для вскрытия машин и взрывное устройство — граната Ф-1.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.