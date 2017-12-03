Туляки выступили на Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе
Бронзовую медаль завоевал Сергей Шереметьев.
Туляки выступили на Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе
Тульские ребята — единственные спортсмены 2008 года, которые прошли первый круг соревнований.
По итогам турнира Сергей Шереметьев занял третье место, а Никита Глотов и Арсений Сысоев — пятое. Сергей и Арсений выступали в весовой категории 32 кг, а Никита — 38 кг. Тренеры наши спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
Кстати, Myslo уже писал об этих ребятах. Подробнее читайте здесь.
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