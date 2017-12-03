Туляки выступили на Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России Алексея Кораблева. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге среди юношей 10−11 и 13−14 лет.

Тульские ребята — единственные спортсмены 2008 года, которые прошли первый круг соревнований.

По итогам турнира Сергей Шереметьев занял третье место, а Никита Глотов и Арсений Сысоев — пятое. Сергей и Арсений выступали в весовой категории 32 кг, а Никита — 38 кг. Тренеры наши спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.