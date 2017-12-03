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Туляки выступили на Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе

Туляки выступили на Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе

Бронзовую медаль завоевал Сергей Шереметьев.

Туляки выступили на Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР, Заслуженного тренера России Алексея Кораблева. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге среди юношей 10−11 и 13−14 лет.

Тульские ребята — единственные спортсмены 2008 года, которые прошли первый круг соревнований.
 
По итогам турнира Сергей Шереметьев занял третье место, а Никита Глотов и Арсений Сысоев — пятое. Сергей и Арсений выступали в весовой категории 32 кг, а Никита — 38 кг. Тренеры наши спортсменов — Артур Матевосян и Дмитрий Шереметьев.
 
Кстати, Myslo уже писал об этих ребятах. Подробнее читайте здесь.
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Юные туляки выступили на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 1
Юные туляки выступили на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 2
Юные туляки выступили на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 3
Юные туляки выступили на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 4
Юные туляки выступили на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 5
Юные туляки выступили на турнире по греко-римской борьбе, Фото: 6
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