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В Туле прошел молодежный патриотический форум
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле прошел молодежный патриотический форум

Для участников были организованы мастер-классы, интеллектуальные конкурсы, выставки музеев и патриотических объединений.

30 ноября в Тульском областном центре молодежи состоялся патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия». Участников форума познакомили с работой лучших музеев региона, историков и поисковиков, тульских патриотических объединений и ветеранских организаций.

Перед началом пленарного заседания все желающие могли попробовать свои силы на мастер-классах по сборке-разборке автомата, использованию парашюта, созданию сувениров. Посетители сразились в интеллектуальных конкурсах, посетили выставки музеев и патриотических объединений.

Молодых патриотов приветствовали глава администрации Тулы Евгений Авилов и представители духовенства.

Открыла форум заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева. Она зачитала приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В нем, в частности, говорится:

«Сегодняшний форум — не только дискуссионная, но и образовательная площадка, на которой вы сможете обменяться опытом участия в патриотических мероприятиях и обсудить лучшие практики в этой сфере.

Уверен, что форум позволит активизировать работу по патриотическому воспитанию в Тульской области, сделать ее эффективнее, вовлечь в нее больше неравнодушных молодых людей».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:19 0
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