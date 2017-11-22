На Косой Горе цыганка украла из супермаркета тележку с продуктами

Сотрудники отделения полиции «Косогорское» установили подозреваемую в краже. По информации пресс-службы тульского УМВД, злоумышленница прошла в торговый зал, набрала полную тележку продуктов и покинула супермаркет, не оплатив товары.

Прибывшие на место сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, выяснили личность и местонахождение злоумышленницы.

35-летняя неработающая цыганка была задержана и сразу же призналась в краже. Полицейские устанавливают все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.