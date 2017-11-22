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На Косой Горе цыганка украла из супермаркета тележку с продуктами

На Косой Горе цыганка украла из супермаркета тележку с продуктами

Установить личность злоумышленницы помогли записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудники отделения полиции «Косогорское» установили подозреваемую в краже. По информации пресс-службы тульского УМВД, злоумышленница прошла в торговый зал, набрала полную тележку продуктов и покинула супермаркет, не оплатив товары.

Прибывшие на место сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, выяснили личность и местонахождение злоумышленницы.

35-летняя неработающая цыганка была задержана и сразу же призналась в краже. Полицейские устанавливают все детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:26 +2
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