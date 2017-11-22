Как тулякам правильно выбрать кадастрового инженера?

Сведения о специалисте можно проверить в специальном электронном реестре.

Работы по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе, проводят кадастровые инженеры.

Перед заключением договора со специалистом, сотрудники тульского Управления Росреестра советуют проверить сведения об инженере в специальном реестре. Обязательными приложениями к договору являются смета, утвержденная заказчиком, и задание на выполнение работ.

Кадастровый инженер оформляет межевой и технический планы, акт обследования объекта. Границы земельных участков должны быть обязательно согласованы с владельцами расположенных рядом уже размежеванных участков. Возникшие возражения могут быть сняты после проведения повторного согласования заново оформленного чертежа. Неурегулированные споры должны разрешаться в судебном порядке.

Межевой и технический планы подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера. За внесение кадастровым инженером в документы ложных сведений предусмотрена административная и уголовная ответственность.