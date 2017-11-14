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В Тульской области от имени Роспотребнадзора орудуют мошенники

В Тульской области от имени Роспотребнадзора орудуют мошенники

Они предлагают людям купить у них специальную литературу.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует о появлении случаев мошенничества. Неизвестное лицо от имени ведомства обращается к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой приобрести специальную литературу, необходимую для положительного результата проверки.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что не занимается продажей нормативной литературы.

О любых подобных ситуациях сообщайте по контактному телефону 8 (4872)37-70-03 (горячая линия «Противодействие коррупции»).

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:14 +1
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