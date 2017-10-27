В субботу за порядком в Туле проследит Владислав Галкин

О возникших проблемах туляки могут сообщить по телефону: 1391.

В субботу, 28 октября, в «белом доме» дежурит первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин.

В воскресенье за порядок в областном центре будет отвечать начальник отдела по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу Александр Коновалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.