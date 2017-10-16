На М-4 «Дон» 16-летний водитель «десятки» врезался в КамАЗ

Фото УГИБДД по Тульской области.

У парня нет водительского удостоверения, а машина снята с учета в связи с утилизацией.

14 октября в 20.30 на 254-м километре автодороги М-4 «Дон» 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 столкнулся с КамАЗом.

Молодой человек не имеет права управления каким-либо транспортным средством, а машина снята с учета в связи с утилизацией.

Водителя «десятки» с телесными повреждениями госпитализировали. На парня было составлено два административных материала по ст. 12.7 КоАП РФ и 12.2 КоАП РФ.