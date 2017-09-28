Сегодня ночью в деревне Хопилово под Тулой неизвестные совершили покушение на предпринимателя.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Следственного Управления СКР по Тульской области Александр Стариков.

Известно, что пострадавший живет в Хопилово под Тулой, в частном доме. В ночь на 28 сентября он возвращался поздно домой на автомобиле. В момент, когда он подъезжал к дому, по нему начали стрелять.

Стреляли одиночными, предположительно из автомата Калашникова. Мужчине удалось уйти с линии огня и спастись.

- Надеемся, что совместная работа с МВД даст результат, — сказал Александр Стариков.