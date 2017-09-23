Туляк стал абсолютным победителем Всероссийского турнира по самбо

С 15 по 18 сентября в Можайске Московской области проходил IX Всероссийский турнир по самбо (с присвоением норматива «Мастер спорта России») среди мужчин «БОРОДИНО – 2017».

Участие в нём принимали 150 самбистов со всех уголков России. В их числе — и третьекурсник Института горного дела и строительства Антон Суровцев, об этом сообщает пресс-служба Тульского государственного университета.

— Для меня этот турнир стал тренировочным этапом перед Кубком России, который пройдёт в ноябре в городе Кстово Нижегородской области. Кубок России, в свою очередь, станет отбором на Кубок Мира, который состоится весной 2018 года, — рассказал Антон пресс-службе университета. — На турнире в Можайске мы соревновались по олимпийской системе. Первую встречу я провёл со счётом 5:1. Моим соперником был мастер спорта России по самбо Глеб Шумилов, завоевавший путёвку в Сербию на Первенство Мира по самбо среди юниоров. Победа в первой встрече позволила мне пройти дальше. За выход в финал я боролся с мастером спорта международного класса Андреем Гусаровым. Для меня победа в этой встрече была принципиально важна, поскольку в марте этого года на Чемпионате страны по самбо я Андрею проиграл. И мне очень хотелось взять реванш! И я его взял! Встреча завершилась со счётом 5:0.