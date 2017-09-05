новости
новости
Регистрация
Пожарные выясняют, почему в Киреевске сгорела «Нива»
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Пожарные выясняют, почему в Киреевске сгорела «Нива»

Машину тушили два пожарных расчета.

Сегодня, 5 сентября 2017 года, в 6.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-21213». Пожар случился по адресу: Киреевск, ул. Дизельная.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.

В результате происшествия выгорел моторный отсек, багажное отделение, салон автомобиля, сгорели колеса. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Место
КиреевскТульская область
Прочее
пожарсгорел автомобиль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле девушка на «Матизе» сбила пенсионерку и ребенка
В Туле девушка на «Матизе» сбила пенсионерку и ребенка
Паспорт и водительские права россияне смогут получить в Сбербанке
Паспорт и водительские права россияне смогут получить в Сбербанке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.