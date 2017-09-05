Пожарные выясняют, почему в Киреевске сгорела «Нива»

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Сегодня, 5 сентября 2017 года, в 6.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-21213». Пожар случился по адресу: Киреевск, ул. Дизельная.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.

В результате происшествия выгорел моторный отсек, багажное отделение, салон автомобиля, сгорели колеса. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.