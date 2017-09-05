Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.
Пожарные выясняют, почему в Киреевске сгорела «Нива»
Машину тушили два пожарных расчета.
Сегодня, 5 сентября 2017 года, в 6.47 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-21213». Пожар случился по адресу: Киреевск, ул. Дизельная.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.
В результате происшествия выгорел моторный отсек, багажное отделение, салон автомобиля, сгорели колеса. Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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