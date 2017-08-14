В центре Новомосковска полицейские накрыли наркопритон

В Новомосковске в центре города полицейские накрыли наркопритон. Сотрудники полиции установили, что 29-летний житель города и его 24-летний подельник в квартире на улице Мира организовали и содержали притон для употребления наркотических средств и психотропных веществ. Из квартиры изъяты приспособления для употребления наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемые сознались в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемых заключили под стражу.