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В центре Новомосковска полицейские накрыли наркопритон

В центре Новомосковска полицейские накрыли наркопритон

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске в центре города полицейские накрыли наркопритон. Сотрудники полиции установили, что 29-летний житель города и его 24-летний подельник в квартире на улице Мира организовали и содержали притон для употребления наркотических средств и психотропных веществ. Из квартиры изъяты приспособления для употребления наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, подозреваемые сознались в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Подозреваемых заключили под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:41 0
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