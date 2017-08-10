Администратора тульского сайта «Блоха.инфо» и его пособника будут судить за вымогательство

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух жителей города Тулы 47-летнего Д. и 37-летнего Б. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе следствия установлено, что в период, предшествующий 30 ноября 2016 года, администратор сайта «Блоха.инфо» разместил на данном Интернет-ресурсе две статьи в отношении двух управляющих компаний города Тулы, содержащие сведения, подрывающие их деловую репутацию и создающие имидж недобросовестных контрагентов. (Myslo писал об этом задержании).

Узнав о размещении данных статей, 30 ноября 2016 года один из руководителей данных организаций обратился к Б., который в свою очередь знаком с администратором сайта «Блоха.инфо» Д., с просьбой удалить две компрометирующие статьи на данном Интернет-ресурсе.

После чего, Д. и Б. договорились о совместном совершении преступления в отношении руководства управляющих компаний (вымогательства), распределили между собой роли: Б. должен был передать руководству управляющих компаний их совместное требование, получить от них денежные средства за удаление статей, а Д. при получении денежных средств обеспечить удаление статей с сайта «Блоха.инфо».

30 ноября 2016 года Б. передал руководству управляющих компаний требование о передаче им денежных средств в сумме 100 000 рублей за удаление указанных статей с сайта «Блоха.инфо».

При передаче денежных средств от потерпевших Б. и Д. были задержаны сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

В ходе проведения предварительного следствия в отношении Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.