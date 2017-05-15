В Туле мужчина зарезал знакомого и спрятал тело в сарае

13 мая в Туле в заброшенном сарае на улице Михеева нашли тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшего обнаружила местная жительница, когда выгуливала собаку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное с 40-летним знакомым в своей квартире в Центральном районе. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ножом ударил приятеля не менее 14 раз. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Убив знакомого, злоумышленник вынес его тело из квартиры и спрятал в находившемся недалеко от дома заброшенном сарае.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что суд заключил обвиняемого под стражу.