«Студенческая весна – 2017»: Тула в снимках инстаграм со всей России
Давно Тула не была так популярна в соцсетях! Студенты всей страны публикуют фото с хештегом #Тула. Ведь именно сегодня фестиваль официально открывается.
«Студенческая весна» — это грандиозный молодежный фестиваль. Его цель — развитие и поддержка студенческого творчества в различных направлениях. Программа реализуется в России с 1992 года. В этом году фестиваль празднует юбилей – он станет 25-м. В Туле «студвесна» пройдет впервые. В прошлом году студентов принимала Казань.
В фестивале примут участие более 3000 талантливых студентов — представителей всех 85
субъектов России.
Сегодня, 15 мая, в 20.00 на территории Тульского кремля фестиваль официально откроют.
Зрителей ждут творческие конкурсы по разным направлениям: танцоры, артисты, вокальные коллективы, пародия, пантомима, творческий конкурс журналистов, цирковая площадка – будет интересно!
В жюри — известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них — Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.
Полную афишу мероприятий фестиваля смотрите в материале Myslo.
Открытие запланировано на 20.00, а пока студенты всей страны прославляют в инстаграме наш город: