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«Студенческая весна – 2017»: Тула в снимках инстаграм со всей России

«Студенческая весна – 2017»: Тула в снимках инстаграм со всей России

Давно Тула не была так популярна в соцсетях! Студенты всей страны публикуют фото с хештегом #Тула. Ведь именно сегодня фестиваль официально открывается.

«Студенческая весна» — это грандиозный молодежный фестиваль. Его цель — развитие и поддержка студенческого творчества в различных направлениях. Программа реализуется в России с 1992 года. В этом году фестиваль празднует юбилей – он станет 25-м. В Туле «студвесна» пройдет впервые. В прошлом году студентов принимала Казань.

В фестивале примут участие более 3000 талантливых студентов — представителей всех 85 субъектов России.

Туляки (более 80 человек) заявлены во всех конкурсных номинациях.

Сегодня, 15 мая, в 20.00 на территории Тульского кремля фестиваль официально откроют. 

Зрителей ждут творческие конкурсы по разным направлениям: танцоры, артисты, вокальные коллективы, пародия, пантомима, творческий конкурс журналистов, цирковая площадка – будет интересно!

В жюри — известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них — Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.

Полную афишу мероприятий фестиваля смотрите в материале Myslo.

Открытие запланировано на 20.00, а пока студенты всей страны прославляют в инстаграме наш город:

 

???????????? #рсв2017 #тула #студенческаявесна2017

Публикация от Наташа Забалуева (@zaba_zaba)

 

#студенческаявесна2017

Публикация от Вера (@vera_desyatova)

 

И мы начинаем! ?? . #рсв17 #рсм17 #студенческаявесна2017 #тулатулатулалала #сэргэлээхсулустара

Публикация от Александра Мохначевская ?? (@__saasa)

 

#студенческаявесна2017

Публикация от Ksenia (@voislavakydesnik)

 

#студенческаявесна2017

Публикация от Татьяна Будберг (@tatiana.budberg)

 

#РСВ #студенческаявесна2017 #всероссийскаястуденческаявесна #тула

Публикация от Lena (@lena_korotovskikh)

 

#рсв2017 #студенческаявесна2017 #тула#студвесна2017 ??????

Публикация от Шестопалова Дария (@shoshinadarya)

 

#студенческаявесна2017 #рсм #туларулит #тула

Публикация от Ольга Костикова (@almamatertula)

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:10 +1
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