«Студенческая весна – 2017»: Тула в снимках инстаграм со всей России

Давно Тула не была так популярна в соцсетях! Студенты всей страны публикуют фото с хештегом #Тула. Ведь именно сегодня фестиваль официально открывается.

«Студенческая весна» — это грандиозный молодежный фестиваль. Его цель — развитие и поддержка студенческого творчества в различных направлениях. Программа реализуется в России с 1992 года. В этом году фестиваль празднует юбилей – он станет 25-м. В Туле «студвесна» пройдет впервые. В прошлом году студентов принимала Казань.

В фестивале примут участие более 3000 талантливых студентов — представителей всех 85 субъектов России.

Туляки (более 80 человек) заявлены во всех конкурсных номинациях.

Сегодня, 15 мая, в 20.00 на территории Тульского кремля фестиваль официально откроют.

Зрителей ждут творческие конкурсы по разным направлениям: танцоры, артисты, вокальные коллективы, пародия, пантомима, творческий конкурс журналистов, цирковая площадка – будет интересно!

В жюри — известные актеры кино и театра, телеведущие, представители эстрады и шоу-бизнеса. Среди них — Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Юлия Волкова, Сергей Безруков и другие.

Полную афишу мероприятий фестиваля смотрите в материале Myslo.

Открытие запланировано на 20.00, а пока студенты всей страны прославляют в инстаграме наш город:

???????????? #рсв2017 #тула #студенческаявесна2017 Публикация от Наташа Забалуева (@zaba_zaba) Май 14 2017 в 9:32 PDT

#студенческаявесна2017 Публикация от Вера (@vera_desyatova) Май 15 2017 в 6:17 PDT

И мы начинаем! ?? . #рсв17 #рсм17 #студенческаявесна2017 #тулатулатулалала #сэргэлээхсулустара Публикация от Александра Мохначевская ?? (@__saasa) Май 15 2017 в 5:48 PDT

Саратов на месте!!! Наша большая семья))) #студенческаявесна2017 #студвесна2017 #рсв2017 #тула2017 Публикация от @darianabachurina Май 15 2017 в 6:09 PDT

#студенческаявесна2017 Публикация от Ksenia (@voislavakydesnik) Май 15 2017 в 4:25 PDT

#студенческаявесна2017 Публикация от Татьяна Будберг (@tatiana.budberg) Май 15 2017 в 4:50 PDT

#РСВ #студенческаявесна2017 #всероссийскаястуденческаявесна #тула Публикация от Lena (@lena_korotovskikh) Май 15 2017 в 3:26 PDT

Красная машина попробовала тульский пряник и готова сражаться?? #РСВ2017 #студвесна2017 #студенческаявесна2017 Публикация от Maxim Bogdanov (@maksim_bogdanov) Май 15 2017 в 3:12 PDT

#рсв2017 #студенческаявесна2017 #тула#студвесна2017 ?????? Публикация от Шестопалова Дария (@shoshinadarya) Май 15 2017 в 1:31 PDT