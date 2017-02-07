Погибший на пожаре в Новомосковске злоупотреблял алкоголем

Фото с места происшествия.

В ночь с 6 на 7 февраля в частном доме в деревне Красное Гремячево Новомосковского района произошел пожар. В сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, погибший — 45-летний хозяин дома. Мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртным.

Эксперты устанавливают причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.