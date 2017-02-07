новости
новости
Регистрация
Погибший на пожаре в Новомосковске злоупотреблял алкоголем
Фото с места происшествия.

Погибший на пожаре в Новомосковске злоупотреблял алкоголем

На данный момент эксперты устанавливают причину происшествия.

В ночь с 6 на 7 февраля в частном доме в деревне Красное Гремячево Новомосковского района произошел пожар. В сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, погибший — 45-летний хозяин дома. Мужчина проживал в доме один, злоупотреблял спиртным.

Эксперты устанавливают причину пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
ТулаНовомосковск
Прочее
следователипроверка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из тульских магазинов изъяли 15 тонн порченых овощей и фруктов
Из тульских магазинов изъяли 15 тонн порченых овощей и фруктов
Тест: «Сибиряк ты или туляк?»
Тест: «Сибиряк ты или туляк?»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика