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Туляк осуждён за мошенничество с земельным участком

Туляк осуждён за мошенничество с земельным участком

Мужчина заключил с потерпевшей договор купли-продажи участка, который находился в залоге по кредитам.

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор ранее судимому 29-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК РФ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина заключил с потерпевшей договор купли-продажи земельного участка, расположенного в деревне Хопилово Ленинского района, а также договор оказания услуг по предоставлению возможности на подключение коммуникаций к данному участку.

При этом мужчина собственником участка не являлся.

Кроме того, участок находился находился в залоге по кредитным договорам и договору лизинга в коммерческом банке и одном из ООО. Ничего не подозреающая женщина передала мошеннику денежные средства в сумме 750 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В судебном порядке с него в пользу потерпевшей взыскан причиненный ущерб в полном объеме.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 18:24 +2
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