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Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии

В рамках визита глава региона пообщался с маленькими пациентами, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал исполнения желаний.

23 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, сообщает пресс-служба областного правительства.

Главу региона сопровождали министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян и директор Центра Валентина Жеребцова.

Губернатор осмотрел кабинеты сенсорной интеграции, специализированной виртуальной реабилитации, локомоторной терапии на системе «Локомат», двигательной реабилитации, динамической проприокоррекции и функционально программируемой электростимуляции в ходьбе, АРТ-терапевтическую мастерскую, кабинеты автоматического гидромассажа, пузырькового и вихревого массажа, а также малый и большой бассейны и пообщался с маленькими пациентами.



В холле Центра Алексей Дюмин и народная артистка России Ангелина Вовк приняли участие в открытии культурно-благотворительной акции «Все лучшее — детям в Новый год!».



Алексей Дюмин поздравил ребят с наступающим Новым годом.

—Новый год — это особенный праздник, когда и дети, и взрослые загадывают желания. Я вам хочу пожелать, чтобы все ваши желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно исполнились. Будьте сильными и верьте во все хорошее и доброе. Пусть рядом с вами будут добрые и надежные люди, которые уделяют вам внимание. Любите ваших родителей. Верьте, и ваши желания обязательно сбудутся, — сказал глава региона.

Ангелина Вовк также поздравила ребят с наступающим Новым годом.
Ребята получили сладкие подарки и стали участниками новогоднего представления с участием персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Кроме этого, такое представление состоялось в молодежном центре «Родина» для детей-инвалидов, воспитанников детских социозащитных учреждений, детей из многодетных и малообеспеченных семьей.

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Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 2
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 3
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Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 5
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 6
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 7
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 8
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 9
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 10
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 11
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 12
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 13
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 14
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 15
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 16
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 17
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 18
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 19
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 20
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 21
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 22
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 23
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 24
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 25
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 26
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 27
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 28
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 29
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 30
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 31
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 32
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 33
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 34
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 35
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 36
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 37
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 38
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 39
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 40
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 41
Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, Фото: 42
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Автор: Ирина Суркова, вчера, в 19:33 0
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