Фото пресс-службы правительства Тульской области

23 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил Центр детской психоневрологии, сообщает пресс-служба областного правительства.



Главу региона сопровождали министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян и директор Центра Валентина Жеребцова.



Губернатор осмотрел кабинеты сенсорной интеграции, специализированной виртуальной реабилитации, локомоторной терапии на системе «Локомат», двигательной реабилитации, динамической проприокоррекции и функционально программируемой электростимуляции в ходьбе, АРТ-терапевтическую мастерскую, кабинеты автоматического гидромассажа, пузырькового и вихревого массажа, а также малый и большой бассейны и пообщался с маленькими пациентами.





В холле Центра Алексей Дюмин и народная артистка России Ангелина Вовк приняли участие в открытии культурно-благотворительной акции «Все лучшее — детям в Новый год!».





Алексей Дюмин поздравил ребят с наступающим Новым годом.



—Новый год — это особенный праздник, когда и дети, и взрослые загадывают желания. Я вам хочу пожелать, чтобы все ваши желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно исполнились. Будьте сильными и верьте во все хорошее и доброе. Пусть рядом с вами будут добрые и надежные люди, которые уделяют вам внимание. Любите ваших родителей. Верьте, и ваши желания обязательно сбудутся, — сказал глава региона.



Ангелина Вовк также поздравила ребят с наступающим Новым годом.

Ребята получили сладкие подарки и стали участниками новогоднего представления с участием персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Кроме этого, такое представление состоялось в молодежном центре «Родина» для детей-инвалидов, воспитанников детских социозащитных учреждений, детей из многодетных и малообеспеченных семьей.