Найдена китайская хохлатая
Эта собака - девочка, была найдена в районе Московского вокзала.
Женщина приютила её у себя, и теперь ищет, кто потерял это чудо.
Есть клеймо. Собаку отдадут бесплатно, и ТОЛЬКО ТЕМ, кто достоверно сообщит номер клейма,
и где оно расположено.
У женщины, которая нашла собаку, телефона, к сожалению, нет. Но она сообщила, где живёт. Адрес можно узнать, написав сюда в личку.
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