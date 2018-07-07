Найдена китайская хохлатая

Эта собака - девочка, была найдена в районе Московского вокзала.

Женщина приютила её у себя, и теперь ищет, кто потерял это чудо.

Есть клеймо. Собаку отдадут бесплатно, и ТОЛЬКО ТЕМ, кто достоверно сообщит номер клейма,

и где оно расположено.

У женщины, которая нашла собаку, телефона, к сожалению, нет. Но она сообщила, где живёт. Адрес можно узнать, написав сюда в личку.