Жуле нужна помощь для реабилитации

Жуля была найдена в ноябре 2017 на улице в Щёкино с огромной скальпированной раной на бедре. Одной задней лапы у неё нет, а на вторую заднюю она не наступает из-за переломов. То есть передвигалась собака только на передних лапах, травмируя об асфальт и землю до глубоких ран задние конечности.

Сколько бедолага пребывала в таком состоянии, не известно.

Зоозащитники забрали её с улицы и долго лечили. С тех пор Жуля перенесла множество операций, уколов и перевязок. Ветеринары выяснили (с помощью диагностического приёма обезболивающих), что Жуля всё время постоянно испытывала сильнейшую боль в задних лапах. Ей стараются помочь.

Вместе с лечением ран, собаке решили проводить реабилитацию — т.к. есть надежда, что она сможет со временем ходить на трёх лапах.

13 июня Жуле провели очередную операцию — удалили металлическую конструкцию в задней лапе, с которой она ходила три месяца. На реабилитации уже стал виден результат — спустя 10 дней постоянных занятий.

На сегодня уже скопился немалый долг за лечение и восстановительные занятия, пожертвований не хватает. А для того, чтобы Жуля смогла ходить, нужны ещё реабилитационные процедуры. Кроме того, чтобы собака пока могла сама передвигаться, снова не причиняя себе травмы, нужна коляска.

Видео с Жулей на реабилитации можно посмотреть здесь и здесь.

На сегодня нужно 30 000 рублей для дальнейших процедур по восстановлению задней лапы Жули и покупки коляски, в которой она

будет передвигаться.

18 000 - долг за лечение,

7200 - коляска (без доставки),

4000 - миостимулятор.

Здесь можно почитать всю историю Жули, посмотреть финансовые отчёты и все фото, от того, в каком состоянии собаку нашли, до сегодняшнего времени. Здесь мы не стали публиковать фото травм собаки.

Кураторы Жули:

Маруся Тимохина, 8−953−427−16−11, ВК.

Екатерина Шмойлова, 8−953−423−61−12, ВК.