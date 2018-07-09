блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Жуле нужна помощь для реабилитации

Жуле нужна помощь для реабилитации

Жуля была найдена в ноябре 2017 на улице в Щёкино с огромной скальпированной раной на бедре. Одной задней лапы у неё нет, а на вторую заднюю она не наступает из-за переломов. То есть передвигалась собака только на передних лапах, травмируя об асфальт и землю до глубоких ран задние конечности.

Сколько бедолага пребывала в таком состоянии, не известно.

Зоозащитники забрали её с улицы и долго лечили. С тех пор Жуля перенесла множество операций, уколов и перевязок. Ветеринары выяснили (с помощью диагностического приёма обезболивающих), что Жуля всё время постоянно испытывала сильнейшую боль в задних лапах. Ей стараются помочь.

Вместе с лечением ран, собаке решили проводить реабилитацию — т.к. есть надежда, что она сможет со временем ходить на трёх лапах.

13 июня Жуле провели очередную операцию — удалили металлическую конструкцию в задней лапе, с которой она ходила три месяца. На реабилитации уже стал виден результат — спустя 10 дней постоянных занятий.

На сегодня уже скопился немалый долг за лечение и восстановительные занятия, пожертвований не хватает. А для того, чтобы Жуля смогла ходить, нужны ещё реабилитационные процедуры. Кроме того, чтобы собака пока могла сама передвигаться, снова не причиняя себе травмы, нужна коляска. 

Видео с Жулей на реабилитации можно посмотреть здесь и здесь

На сегодня нужно 30 000 рублей для дальнейших процедур по восстановлению задней лапы Жули и покупки коляски, в которой она
будет передвигаться.

  • 18 000 - долг за лечение,
  • 7200 - коляска (без доставки),
  • 4000 - миостимулятор.

Здесь можно почитать всю историю Жули, посмотреть финансовые отчёты и все фото, от того, в каком состоянии собаку нашли, до сегодняшнего времени. Здесь мы не стали публиковать фото травм собаки.

Кураторы Жули:
Маруся Тимохина, 8−953−427−16−11, ВК.
Екатерина Шмойлова, 8−953−423−61−12, ВК.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:00 +1
Найдена китайская хохлатая
Найдена китайская хохлатая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.