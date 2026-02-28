Красотка Белла ищет своего человека

Белла — само очарование. Эта собака как нежное и пушистое облачко. Она слегка застенчива. Не конфликтует с другими животными. Весит 25 кг, привита, обработана и стерилизована.

Сейчас находится в Богородицке Тульской области. Возможна доставка. Все вопросы по тел. 8-953-429-05-19 (Елена).