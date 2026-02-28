  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Красотка Белла ищет своего человека - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё

Красотка Белла ищет своего человека

Красотка Белла ищет своего человека

Белла — само очарование. Эта собака как нежное и пушистое облачко. Она слегка застенчива. Не конфликтует с другими животными. Весит 25 кг, привита, обработана и стерилизована.

Сейчас находится в Богородицке Тульской области. Возможна доставка. Все вопросы по тел. 8-953-429-05-19 (Елена).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и MAX по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 07:00 +2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Чей хаски бродит на Марата?
Чей хаски бродит на Марата?

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.