Кошке Асе нужен дом

Пристраивается в добрые руки вот такая красавица - кошка Ася.

Очень милая, ласковая, молодая девчонка.

Стерилизована, привита, с лотком проблем нет.

Очень хочется найти этой котейке с грустными глазами уютный дом и любящих хозяев!

Приходите знакомиться.

Отдаётся только с правом ненавязчивого отслеживания судьбы!

Телефон: 8 (910) 948-24-56, Ирина.