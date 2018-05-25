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Зверьё моё
Кошке Асе нужен дом

Кошке Асе нужен дом

Пристраивается в добрые руки вот такая красавица - кошка Ася.

Очень милая, ласковая, молодая девчонка.
Стерилизована, привита, с лотком проблем нет.

Очень хочется найти этой котейке с грустными глазами уютный дом и любящих хозяев!

Приходите знакомиться. 

Отдаётся только с правом ненавязчивого отслеживания судьбы!

Телефон: 8 (910) 948-24-56, Ирина.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:36 +8
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