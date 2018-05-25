Кошке Асе нужен дом
Пристраивается в добрые руки вот такая красавица - кошка Ася.
Очень милая, ласковая, молодая девчонка.
Стерилизована, привита, с лотком проблем нет.
Очень хочется найти этой котейке с грустными глазами уютный дом и любящих хозяев!
Приходите знакомиться.
Отдаётся только с правом ненавязчивого отслеживания судьбы!
Телефон: 8 (910) 948-24-56, Ирина.
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