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Дейзи очень нужен дом

Дейзи очень нужен дом

Прекрасная собака ищет любящую семью. Дейзи попала в приют умирающей, истощенной собакой. Возможно когда-то у нее был дом, но почему она оказалась на улице, мы никогда не узнаем.

Сейчас собака полностью здорова и готова к новой жизни!

Дейзи - идеальная собака, друг-компаньон-охранник. Умнейшая и преданная девочка, готовая подарить вам всю свою душу и сердце.

Может жить в квартире или доме, приучена к выгулу, привита и стерилизована. Кушает каши на бульоне .

Примерный возраст Дейзи 8-9 лет.

Где ты, любящий хозяин?
Дейзи очень ждет тебя!??

Подробнее о Дейзи можно узнать в по телефону: 8 (910) 152-65-62.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 15:49 +7
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