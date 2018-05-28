Дейзи очень нужен дом

Прекрасная собака ищет любящую семью. Дейзи попала в приют умирающей, истощенной собакой. Возможно когда-то у нее был дом, но почему она оказалась на улице, мы никогда не узнаем.

Сейчас собака полностью здорова и готова к новой жизни!

Дейзи - идеальная собака, друг-компаньон-охранник. Умнейшая и преданная девочка, готовая подарить вам всю свою душу и сердце.

Может жить в квартире или доме, приучена к выгулу, привита и стерилизована. Кушает каши на бульоне .

Примерный возраст Дейзи 8-9 лет.

Где ты, любящий хозяин?

Дейзи очень ждет тебя!

Подробнее о Дейзи можно узнать в по телефону: 8 (910) 152-65-62.