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Пропал мальчик померанского шпица

Пропал мальчик померанского шпица

Пропала собака в районе конечной остановки 35 автолайна (п.Михалково). Взрослый кобель, возраст 7 лет. Клеймо на животе. 

По последним данным, его забрали женщины из Мясново. Нам они говорят, что подобрали его, а потом он у них убежал через день или два. Возможно, собака находится у них или их знакомых!

Если кто-то видел или у ваших знакомых вдруг появился взрослый шпиц, прошу, сообщите.

Вознаграждение за собаку -
30 000 рублей! 

Звоните, пишите в любое время! 

8-910-554-21-61, Мария; 8-963-932-47-17, Наталья.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 15:00 +1
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