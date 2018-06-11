Найда ищет «работу» охранником дома с проживанием

Найда очень самостоятельная и независимая дама, умеет постоять за себя и за тех, кого считает своими, несмотря на свой небольшой рост.

Если вы завоюете её доверие и любовь – лучше друга вам не найти. Будет заглядывать в глаза, шустро бегать за вами по пятам, отгонять всех других претендентов на вашу ласку и кокетничать.

Найда очень хороший сторож – поднимает лай на всех, кто, по ее мнению, чужой.

Собака молодая (11 мес.), активная, стерилизована.

Возьмите красавицу к себе в дом - будет служить верой и правдой!

Найда ждёт вас в домашнем мини-приюте, приезжайте знакомиться (Тула, район областной больницы).

8 (920) 278-49-24.