Отдам в хорошие руки котенка!
Нужен четвероногий друг? Отдадим в добрые руки этого милого котенка!Девочка-метис. Возраст - всего три месяца. Веселая, игривая и ласковая.
Звоните по телефону 8-920-275-15-50.
Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 09:50 +2
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