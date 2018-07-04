Маленькая пушистая кошечка ищет хозяев

Эту маленькую девочку нашли в сарае. Ей около 2 месяцев.

Ласковая, любит побегать и поиграть, поурчать. К лотку приучена, других животных любит, с детьми не конфликтует, ест почти всё.

Девчушка просто прекрасная!



Сейчас она на временной передержке.

Присмотритесь к малышке,

она очень ищет ДОМ.

Телефон: 8 (910) 153-17-33, Наталья.