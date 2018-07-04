Маленькая пушистая кошечка ищет хозяев
Эту маленькую девочку нашли в сарае. Ей около 2 месяцев.
Ласковая, любит побегать и поиграть, поурчать. К лотку приучена, других животных любит, с детьми не конфликтует, ест почти всё.
Девчушка просто прекрасная!
Сейчас она на временной передержке.
Присмотритесь к малышке,
она очень ищет ДОМ.
Телефон: 8 (910) 153-17-33, Наталья.
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