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Зверьё моё
Маленькая пушистая кошечка ищет хозяев

Маленькая пушистая кошечка ищет хозяев

Эту маленькую девочку нашли в сарае. Ей около 2 месяцев.

Ласковая, любит побегать и поиграть, поурчать. К лотку приучена, других животных любит, с детьми не конфликтует, ест почти всё.

Девчушка просто прекрасная! 
 

Сейчас она на временной передержке. 

Присмотритесь к малышке,
она очень ищет ДОМ.

Телефон: 8 (910) 153-17-33, Наталья. 

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:14 +6
Отдам в хорошие руки котенка!
Отдам в хорошие руки котенка!
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