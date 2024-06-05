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Красотка Герда в поисках семьи

Красотка Герда в поисках семьи

Герда – добрая, нежная и ласковая девочка. Малышке около семи месяцев. Она находится в Тульской области. Если хозяева найдутся в другом регионе, возможна доставка.

Герда пристраивается в добрые руки. Строго не на цепь.

По всем вопросам пишите и звоните по тел. 8-902-697-18-51 (Екатерина), +7-953-955-69-68 (Наталья).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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