Красотка Герда в поисках семьи

Герда – добрая, нежная и ласковая девочка. Малышке около семи месяцев. Она находится в Тульской области. Если хозяева найдутся в другом регионе, возможна доставка.

Герда пристраивается в добрые руки. Строго не на цепь.

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