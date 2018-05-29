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Зверьё моё
Возле центрального парка найден мопс

Возле центрального парка найден мопс

Этого мопса нашли 27 мая в районе центрального парка.

Мальчик, с клеймом.

Ищем хозяев!
Если вы знаете, чей это пёс,
или у кого он убежал, звоните.

8 (920) 275-49-75, Полина

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 19:41 +7
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