В конце августа 2017 года на Косой Горе пропала собака.

Среднего размера, чёрная гладкая блестящая шерсть, уши подвисают, упитанная.

Если вы знаете что-либо о судьбе этой собаки, позвоните хозяевам!

Они очень любят и ищут её.