На Косой Горе пропала собака
В конце августа 2017 года на Косой Горе пропала собака.
Среднего размера, чёрная гладкая блестящая шерсть, уши подвисают, упитанная.
Если вы знаете что-либо о судьбе этой собаки, позвоните хозяевам!
Они очень любят и ищут её.
8 (953) 190-76-96.
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