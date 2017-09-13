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На Косой Горе пропала собака

На Косой Горе пропала собака

В конце августа 2017 года на Косой Горе пропала собака.

Среднего размера, чёрная гладкая блестящая шерсть, уши подвисают, упитанная. 

Если вы знаете что-либо о судьбе этой собаки, позвоните хозяевам!
Они очень любят и ищут её.

8 (953) 190-76-96.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 13:05 +4
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