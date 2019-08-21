Анна Гапченко, 21 год

Наша сегодняшняя героиня – студентка философского факультета МГУ, яркая и необычная девушка. А еще Анна увлекается танцами буги-вуги, линди-хоп и соло-джаз.

Я обожаю ходить по магазинам и делаю это достаточно часто. Но до покупок доходит не всегда. Часто не могу найти то, что соответствует моему вкусу, а иногда просто не понимаю, нужна ли мне эта вещь. В таких случаях обычно захожу в магазин через некоторое время и, если вещь осталась и всё еще кажется привлекательной, – беру.

Образ:

Серьги – H&M

Обувь – Zenden

Сумка – Mimiso

Топ – Gloria Jeans

Рубашка – родственница отдала за ненадобностью, бренд неизвестен

Брюки – секонд-хенд

Обожаю, когда удается найти что-то необычное, совершенно того не ожидая. Это настоящая удача! В моем гардеробе много странных и несочетаемых платьев, которые ждут своего звездного часа.

Мода – это вечная ностальгия.

Восьмидесятые были ностальгией по пятидесятым, а сейчас мы ностальгируем по десятилетию диско, пышных причесок и штанов с высокой посадкой, чему я очень рада, потому что штаны с высокой посадкой – это восхитительно. Не гонюсь за модой, обычно тенденции подмечаю на улицах или в кинематографе. Если они мне нравятся, то я им следую.

А вот на бренды не смотрю вообще, считаю, что это просто способ продать подороже кусок обычной ткани (а высокая цена, к сожалению, не всегда соответствует качеству).

Чаще всего покупаю вещи в секонд-хендах. Кстати, обычно люди удивляются, когда я рассказываю, где нашла какой-либо из своих свитеров. Поход по секондам – это своего рода охота, где ты можешь найти очень много интересного и необычного, а можешь не найти ничего и потерять много времени. Обычно после секондов вещи приходится немного подшивать, чтобы они хорошо сидели, или вообще переделывать, чтобы получить другую модель. Так было с серыми брюками на фотографии.

Считаю, что парфюм задает настроение дню и образу, так что без него никуда. Мой любимый аромат – Jungle.

Не вижу смысла придерживаться одного стиля: ситуаций бывает много, зачем себя к чему-то привязывать?

С утра хочется парить в легком шифоновом платье в цветочек, а вечером облачаться в огромные толстовки. А на следующий день вообще вздумается всё совместить.

Я люблю экспериментировать. Однако комфорт важнее всего, и я никогда не ношу высокие каблуки или юбки, в которых неудобно ходить.

Я поклонница старой музыки и фильмов, да и вообще ретро-стиля, так что Вог из 60-х вполне подходит. Обожаю стиль Джейн Биркин и то, как одеты герои черно-белых фильмов Годара. Необязательно копировать всё, но можно брать интересные элементы и переосмысливать их.

Второй источник вдохновения для создания образов – люди: прохожие на улице, яркие персонажи с вечеринок – у всех можно что-то почерпнуть.

Люблю аксессуары, больше всего – бижутерию и цветы для волос. Еще нравятся большие шарфы, которые очень актуальны для нашего климата. Последнее время присматриваюсь к длинным бусам.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе – туфли для танцев. Они кожаные, ручная работа. Еще, пожалуй, винтажное платье 60-х годов, которое подарила мне давным-давно репетитор по математике.

Платье мне ничего не стоило, но для меня это ценная вещь, потому что у него есть история.

А так не вижу смысла выкидывать огромные суммы на одежду.

Самая любимая вещь – серые штаны (на фотографиях. – Прим. авт.). Они очень удобные и вписываются в самые разные образы. А еще обожаю яркий свитер из 90-х.

Самая неожиданная покупка – платье, как у принцессы (найденное в секонде, конечно). Теперь мне осталось придумать, куда в нем идти: регистрироваться на осенний бал в вузе или в реконструкторы.