Николай Тараненко, 28 лет

Николай Тараненко – дизайнер, декоратор, художник и владелец дизайн-студии в Туле. Но Николай следит не только за модными тенденциями в интерьерах. Красота во всем – это стиль жизни для нашего сегодняшнего героя. Слово ему.

Большую часть времени у меня отнимает работа, так что на походы по магазинам времени почти не остается. Покупаю одежду и обувь в разных местах: как в больших торговых центрах и сетевых магазинах, так и в небольших частых бутиках и в интернет-магазинах. Близкие знают, что я люблю одежду, так что много вещей я получаю в подарок.

Образ:

Футболка: New Yorker

Брюки: Terranova

Пиджак: сшит на заказ

Обувь: Lamoda

Очки: EBAY

Броши на пиджаке: подарок любимой, привезенный с Туниса

Кольцо: Sunlight

Кошелек: куплен в сетевом магазине в Москве

У меня много одежды, но самый комфортный для меня стиль – «игриво-деловой». Так что больше всего я люблю приобретать пиджаки и рубашки. Первых в моем гардеробе около 20, вторых – больше 50.

Самая дорогая вещь, которая у меня есть – темно-фиолетовый пиджак фирмы BOSS. Но такие покупки для меня, скорее исключение, чем правило.

Я не придаю значения брендам, главное, чтобы одежда мне нравилась.

Мне нравятся абсолютно все мои вещи, но на фото один из самых любимых нарядов.

Из ароматов предпочитаю свежие и цитрусово-древесные. При выборе парфюма бренд тоже не имеет решающего значения, но среди всех других могу выделить линейки ароматов Kenzo.

Обожаю аксессуары и стараюсь дополнить ими каждый образ. У меня много запонок, бутоньерок, брошей, галстуков и бабочек.

Я не могу сказать, что всегда следую моде. Скорее наоборот, в большинстве случаев модные тенденции мне не нравятся.

Я одеваюсь так, как считаю нужным, основываясь только на своих личных вкусах и пристрастиях.

Ну а поскольку я человек творческий, идеи образов рождаются в моей голове, чаще всего спонтанно.