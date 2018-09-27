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Уличная мода
Евгения Тельникова, 27 лет

Евгения Тельникова, 27 лет

Сегодня в рубрике талантливая и интересная девушка. Знакомьтесь: дизайнер и основатель бренда уличной одежды Melancholia Евгения Тельникова. Слово ей.

 

На фото на мне одета длинная рубашка бренда Katami wear, которую я заказала на их официальном сайте katamiwear.com. Поверх рубашки я одела толстовку своего дизайна и своего бренда Melancholia, который пока функционирует как интернет-магазин на просторах Instagram. На ногах одеты легинсы Drop Dead, купленные в Тульском интернет-магазине с одноименным названием, а обувь на мне называется Коба. Ботинки куплены в интернет-магазине NinjaJapan.ru.

Одежду покупаю очень редко, так как мне сложно найти для себя что-то интересное. В основном отдаю предпочтение локальным и молодым брендам, которые не боятся экспериментировать с образами и силуэтами.

Я без ума от аромата Марокканского масла. Интригующий, с теплыми нотками, всегда разный и всегда дурманящий. Он не оставляет меня равнодушной.

Так как я склонна к минимализму, в моем гардеробе небольшое количество вещей. Все они любимые, и каждую я ношу с удовольствием. Но, возможно, свою огромную теплую толстовку с таким же огромным капюшоном я люблю больше всего. В ней я как в теплом одеяле, и мне очень нравится это состояние.


Мода и стиль — это то, что не должно быть «продиктовано». Для меня это самовыражение, мое внутреннее состояние, возможность отличаться и быть интересной.

Я очень вдохновлена Японией, ее колоритом, национальными костюмами, современной модой, ею всецело, и отсюда выстраивается мой стиль.

Одежду в основном приобретаю в онлайн магазинах, у локальных марок и новых брендов. Самый любимый бренд Katami wear. Очень смелый дизайн и любимые мною азиатские силуэты, так бы я охарактеризовала этот магазин.


Самая дорогая вещь в гардеробе, она же и самая любимая — толстовка от Monochrom за 8000 р.

Аксессуары ношу крайне редко, опять же из-за философии минимализма. Мне должно быть удобно и ничего не должно мешать.

Чаще всего ношу свободные черные брюки со свободной черной рубашкой. Больше 50% моего гардероба состоит из черного цвета и свободных по форме вещей. Мне нравится силуэтность в образе, которую дает этот цвет.

Крашусь я очень редко и в основном по-минимуму. В макияже для меня важен красивый ровный цвет лица и максимальная естественность.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:33 +7

«Уличная мода»

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