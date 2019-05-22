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Уличная мода
Екатерина Исаева, 28 лет

Екатерина Исаева, 28 лет

Сегодня после зимнего молчания мы возрождаем «Уличную моду». И открывает летний сезон активная и позитивная Екатерина Исаева, продюсер телеканала ГТРК Тула, ведущая и организатор мероприятий. У этой девушки насыщенный график, поэтому одежда и обувь должна быть не только яркой, но и комфортной. Слово нашей героине!

 

Времени на походы по магазинам сейчас совсем нет, поэтому предпочитаю одеваться в онлайн-магазинах: Asos, Lamoda, Wildberries. Нахожу в них что-то интересное для себя, при этом не обращаю внимание на бренды одежды и обуви.

Образ всегда дополняю парфюмом. Днем я ношу аромат DOLCE&GABBANA Imperatrice, а вечером или на мероприятия  выбираю более стойкие Fame (from Lady Gaga).


 

Образ:

Джинсовая куртка – ASOS
Джинсы – Bershka
Бейсболка – ASOS
Рюкзак – ZARA
Кроссовки – PUMA
Украшение – Тутанхамон

Всегда стараюсь выбирать именно комфортную одежду. Могу купить и брендовые вещи, но только в случае, если сильно запали в душу.

Три года назад мой гардероб был похож на платяной шкаф, ведущий в Нарнию, там можно было пропасть!

Но потом я стала более избирательна в покупке одежды. Сейчас стараюсь придерживаться одного стиля.

В моем гардеробе много кардиганов, пальто и свободных платьев. Не могу и без классики: белых рубашек, джинсов, топов и однотонных платьев простого фасона. Люблю их за возможность комбинировать с чем угодно.

Считаю, что время диктует моду. Она меняется очень стремительно, поэтому нужно успевать следить за тенденциями и не бояться рисковать. Но я не бегу опрометью за модными вещами, каждая деталь гардероба – отражение моего внутреннего я.

Если супермодная вещь этого сезона мне не подходит, я ее никогда не куплю.

Я всегда на виду, поэтому тщательно продумываю образы. Ищу вдохновение повсюду. Меня всегда выручает приложение Pinterest - там всегда нахожу образ себе по душе.

Большое внимание уделяю аксессуарам. Если иду на мероприятие, то это must have. А в повседневной жизни предпочитаю минимализм.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе – шуба из песца. А самая любимая – джинсовая куртка с моим портретом, которую мне расписала художница. В ней я всегда получаю много комплиментов. А еще обожаю милые босоножки с мехом, которые купила недавно в Zara.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:52 +5

«Уличная мода»

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