Эльвира Мананова, 35 лет

После небольшого зимнего перерыва врываемся в «Уличную моду»! Сезон-2021 открывает тулячка Эльвира Мананова. Мы успели провести съемки в последний снежный день. Пусть эта зима останется в нашей памяти такой же яркой, как и наша участница!

Эльвире 35 лет. По образованию она юрист, но, по признанию самой женщины, душа к этой профессии у нее не лежит. Сейчас она воспитывает двоих сыновей и занимается творчеством: декорирует свадьбы, дни рождения, «Беби шауэры», помогает со съемками и рисует.

– Большую радость мне доставляет быть мамой, узнавать вместе с детьми что-то новое. Мой младший сын очень любит китов, и благодаря ему я теперь знаю много интересного про этих прекрасных и величественных животных. Старший увлекается музыкой и брейк-дансом и нас заразил танцами. Муж тоже пошел на сальсу и бачату. Так что самая важная часть моей жизни – это быть женой и мамой, каждый день учиться чему-то новому. А творчество – это способ выразить себя, это моя отдушина, – говорит Эльвира.

По магазинам могу не ходить месяцами, а потом найду именно свою вещь и сразу же ее куплю. Не скажу, что люблю импульсивные покупки, но иногда случается любовь с первого взгляда, и тогда я себя радую. Если не куплю такую вещь и не могу потом ее забыть, обязательно за ней возвращаюсь.

Образ:

Шляпа – AliExpress,

Водолазка – Stradivarius,

Брюки – Solo_u («Cливки»),

Пальто – винтажное,

Обувь – Paolo Conte,

Сумка – NadoNado,

Серьги – неизвестно,

Перчатки куплены в Питере,

Шарф – Aristokratia.

При покупке всегда обдумываю несколько вариантов, с чем можно надеть эту вещь, не хочу, чтобы она просто висела в гардеробе. Так что если я что-то купила, то это точно классная одежда или обувь.

Главный мой критерий при выборе гардероба – в каждой своей вещи я должна чувствовать себя особенной, а что это будет – юбка, платье или брюки, уже неважно.

Масс-маркет не жалую, больше нравятся бренды с небольшими производствами, благо сейчас много интересных российских и грузинских дизайнеров. Вещи у них уникальные и очень качественные.

Чаще всего покупаю вещи в магазинах типа «Сливки» или «Коктейль» или онлайн у знакомых брендов. Например, мне нравится merry_perry.

Охарактеризовать свой стиль одним словом не могу, но это что-то яркое, женственное, отражающее мой характер и настроение.

Мода для меня в каком-то смысле игра. Сегодня ты принцесса в пиджаке Dior и юбке-пачке, а завтра – дерзкая девчонка в коже и казаках с заклепками. Мода – это отражение мировоззрения, идеологии. Это способ выразить себя, рассказать другим, кто ты, и способ поднять себе настроение. У меня так работает с красной помадой. Если настроение плохое, лучше антидепрессанта не найти. Нельзя же не улыбнуться отражению в зеркале, когда ты с красной помадой?

На создание образов меня вдохновляют модные показы, кино, сериалы, архитектура, фотографии, фэшн-блогеры и красивые блюда. А самый большой мой вдохновитель – природа, ее сочетание оттенков, форм, игра контрастов и плавные переходы света.

Любимый аромат – Coco Shanel Mademoiselle. С ним у меня долгая история и любовь с первой нотки и до последнего шлейфа.

У меня очень много брошей и сережек, и коллекцию я постоянно пополняю. Мне кажется, эти аксессуары способны дополнить любой образ и придать ему огня. Даже самая простая джинсовка с брошью может стать уникальной и характерной.

Люблю сумочки. Необычная сумка – вишенка на торте. Люблю бренд NadoNado. Эти сумочки шьют в Ижевске, модели современные и интересные, а качество выше всяких похвал.

Еще люблю туфли, но найти их для себя – всё равно что отыскать клад. Нога у меня маленького размера. Хорошо, что «Эконика» подумала о нас, дюймовочках, и выпускает часть обуви с 33-го размера.



Не могу назвать самую дорогую вещь в своем гардеробе. Никогда не ставлю этот критерий выше всего. Важно, не сколько стоит вещь, а какие ощущения она дарит. Так что в моем гардеробе все вещи дороги... моему сердцу!

Любимой вещи нет. Люблю всё, что у меня есть.

Самая неожиданная покупка – кроссовки «агли шуз». Я чаще ношу туфельки, но пару лет назад зашла в магазин и влюбилась в белоснежные кроссы. Так прямо в них и ускакала из магазина.

Фото Алексея Пирязева.

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