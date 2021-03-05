Эльвира Мананова, 35 лет
После небольшого зимнего перерыва врываемся в «Уличную моду»! Сезон-2021 открывает тулячка Эльвира Мананова. Мы успели провести съемки в последний снежный день. Пусть эта зима останется в нашей памяти такой же яркой, как и наша участница!
Эльвире 35 лет. По образованию она юрист, но, по признанию самой женщины, душа к этой профессии у нее не лежит. Сейчас она воспитывает двоих сыновей и занимается творчеством: декорирует свадьбы, дни рождения, «Беби шауэры», помогает со съемками и рисует.
– Большую радость мне доставляет быть мамой, узнавать вместе с детьми что-то новое. Мой младший сын очень любит китов, и благодаря ему я теперь знаю много интересного про этих прекрасных и величественных животных. Старший увлекается музыкой и брейк-дансом и нас заразил танцами. Муж тоже пошел на сальсу и бачату. Так что самая важная часть моей жизни – это быть женой и мамой, каждый день учиться чему-то новому. А творчество – это способ выразить себя, это моя отдушина, – говорит Эльвира.
По магазинам могу не ходить месяцами, а потом найду именно свою вещь и сразу же ее куплю. Не скажу, что люблю импульсивные покупки, но иногда случается любовь с первого взгляда, и тогда я себя радую. Если не куплю такую вещь и не могу потом ее забыть, обязательно за ней возвращаюсь.
Образ:
Шляпа – AliExpress,
Водолазка – Stradivarius,
Брюки – Solo_u («Cливки»),
Пальто – винтажное,
Обувь – Paolo Conte,
Сумка – NadoNado,
Серьги – неизвестно,
Перчатки куплены в Питере,
Шарф – Aristokratia.
При покупке всегда обдумываю несколько вариантов, с чем можно надеть эту вещь, не хочу, чтобы она просто висела в гардеробе. Так что если я что-то купила, то это точно классная одежда или обувь.
Главный мой критерий при выборе гардероба – в каждой своей вещи я должна чувствовать себя особенной, а что это будет – юбка, платье или брюки, уже неважно.
Масс-маркет не жалую, больше нравятся бренды с небольшими производствами, благо сейчас много интересных российских и грузинских дизайнеров. Вещи у них уникальные и очень качественные.
Чаще всего покупаю вещи в магазинах типа «Сливки» или «Коктейль» или онлайн у знакомых брендов. Например, мне нравится merry_perry.
Охарактеризовать свой стиль одним словом не могу, но это что-то яркое, женственное, отражающее мой характер и настроение.
Мода для меня в каком-то смысле игра. Сегодня ты принцесса в пиджаке Dior и юбке-пачке, а завтра – дерзкая девчонка в коже и казаках с заклепками. Мода – это отражение мировоззрения, идеологии. Это способ выразить себя, рассказать другим, кто ты, и способ поднять себе настроение. У меня так работает с красной помадой. Если настроение плохое, лучше антидепрессанта не найти. Нельзя же не улыбнуться отражению в зеркале, когда ты с красной помадой?
На создание образов меня вдохновляют модные показы, кино, сериалы, архитектура, фотографии, фэшн-блогеры и красивые блюда. А самый большой мой вдохновитель – природа, ее сочетание оттенков, форм, игра контрастов и плавные переходы света.
Любимый аромат – Coco Shanel Mademoiselle. С ним у меня долгая история и любовь с первой нотки и до последнего шлейфа.
У меня очень много брошей и сережек, и коллекцию я постоянно пополняю. Мне кажется, эти аксессуары способны дополнить любой образ и придать ему огня. Даже самая простая джинсовка с брошью может стать уникальной и характерной.
Люблю сумочки. Необычная сумка – вишенка на торте. Люблю бренд NadoNado. Эти сумочки шьют в Ижевске, модели современные и интересные, а качество выше всяких похвал.
Еще люблю туфли, но найти их для себя – всё равно что отыскать клад. Нога у меня маленького размера. Хорошо, что «Эконика» подумала о нас, дюймовочках, и выпускает часть обуви с 33-го размера.
Не могу назвать самую дорогую вещь в своем гардеробе. Никогда не ставлю этот критерий выше всего. Важно, не сколько стоит вещь, а какие ощущения она дарит. Так что в моем гардеробе все вещи дороги... моему сердцу!
Любимой вещи нет. Люблю всё, что у меня есть.
Самая неожиданная покупка – кроссовки «агли шуз». Я чаще ношу туфельки, но пару лет назад зашла в магазин и влюбилась в белоснежные кроссы. Так прямо в них и ускакала из магазина.
Фото Алексея Пирязева.
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