Ольга Елисеева, 37 лет

Девушки Тулы поистине самые прекрасные, красивые и жизнерадостные!

Сегодня в рубрике улыбчивая Ольга. Она художник песочной анимации, солист Тульской филармонии по песочному искусству, педагог, иллюстратор книги «6 Ангел».

Образ:

Комбинезон фирмы ARGENT

Туфли KARANFiL

Браслет Head maid от Ирины Лакши

Клатч — Zara



Одежду покупаю по мере необходимости, подбора образа для сцены или выступления. Любимый аромат — Кашанская роза (Kâshân Rose), нежный, мягкий, неуловимый, тонкий букет.

Вещи у меня делятся на две категории: для выступления и повседневные. Близки сердцу вещи, конечно, для выступления, потому что они очень красивые и разные. Повседневная одежда — это обычные джинсы или шорты: удобно и просто.

Мода на сцене — это возможность идеально подчеркнуть мою фигуру и составить единение с проектом, в котором я выступаю.

Мода в повседневной жизни — пока понятие для меня весьма размытое, я не могу сказать, что я достигла в этом вопросе совершенства, но стараюсь это делать!

Свой стиль я обычно создаю не сама, а с помощью разбирающихся в этом людей.

Для сцены я шью наряды, для повседневной жизни — покупаю совершенно в разных магазинах. Мой концертный костюм — самый дорогой в моем гардеробе, его пошив мне обошёлся в 60 тысяч рублей (четыре вещи).

Люблю серьги, браслеты, кольца, минимализм в повседневной жизни и яркие массивные украшения для сцены. Макияж очень важен: на крупные концерты я обычно заказываю и стилиста, и визажиста для своего образа.