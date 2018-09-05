Галина Маргелова, 21 год

Сегодня в рубрике девушка, которая непосредственно связана с индустрией красоты. Мастер по наращиванию/ламинированию ресниц, бровист — это всё наша героиня рубрики, Галина.

Туфли — Suoli, магазин итальянской обуви в Москве.

Сумка — Max Mara, куплена в нашем Тульском магазине.

Комбинезон — Vangeliza, куплен в бутике в Макси.

Часы — Tommy Hilfiger, куплены в Москве.

Очки — Tiffany & Co, куплены в Москве.

Стараюсь в свободные от работы дни пробежаться по магазинам, раз в месяц это у меня точно получается.

La Petite Robe Noire Guerlain — точно мой аромат! По моему мнению, он больше всего отражает мой темперамент.

В моем гардеробе, как и любом другом каждой девушки, много всего: обожаю платья и комбинезоны! Девушка в платье — это всегда красиво и элегантно, а любовь к комбинезонам у меня появилась в последние пару лет. Думаю, они просто комфортные и явно не отступают в стиле другим вещам.

Мода — это, когда я одета так, что чувствую себя уверенно, неважно, будет ли это футболка с джинсами или платье с туфлями.

Создаю свой стиль исключительно сама. Чаще всего, он зависит от моего настроения, впрочем, здесь я вам Америку не открыла.

Где чаще всего покупаю одежду? Это очень сложный вопрос, потому что иногда мне приходится обойти десятки разных магазинов, чтобы выбрать что-то стоящее. При выборе одежды я не ограничиваюсь Тулой, я бываю также в магазинах Новомосковска и Москвы.

Самая дорогая вещь? Конечно, шуба!

Мой главный аксессуар — часы. Практически каждый мой день расписан по часам с утра до вечера, поэтому мне всегда важно знать, который час.

Вы уже заметили, что я много говорю об удобстве и комфорте. Я комфортно себя чувствую, когда на мне минимум макияжа.

И совершенно неважно, иду я на работу или на вечеринку, но есть такие девушки, которые даже днем наносят вечерний макияж и хорошо себя чувствуют. Неважно, красите ли вы только брови и ресницы или делаете полный макияж. Главное, чтобы вам это шло и Вы чувствовали себя комфортно.