Анастасия Новикова, 24 года
Сегодня в рубрике очаровательная тулячка. Анастасия не только обаятельная девушка, но и талантливая: профессия стилист-колорист явно не многим по силам! Но Анастасия не только уделяет тщательное внимание волосам, но и внешнему виду.
Образ:
кожанка, брюки - HM
Рубашка - Zara
Сумка Michael Kors
Кроссы - в шоуруме в Москве брала, когда был sale
Часы - "Мир часов"
Одежду покупаю редко, но если что-то приглянулось моему взгляду, то непременно возьму. У меня сложилось так, что априори ходить по магазинам - не особо любимое занятие, мне не нравится сам процесс хождения.
Любимый аромат - Tom Ford "Soleil blanc", от него прям мурашки по коже , а сейчас на мне «kirke" Tiziana Terenzi.
В моем гардеробе есть любимый розовый свитер, который подарила мама.
Свой повседневный образ создаю сама, иногда что-то черпаю от блогеров в Инстаграме и пытаюсь это повторить. Обычно работает другая формула - какое настроение в этот день, таким и будет образ: иногда это косуха, а иногда - бомбер, как из 90-х!
Тульскими магазинами не ограничиваюсь. Модной себя не считаю, не слежу за трендами. Смотрю за модой, касаемые волос, колористики и т.п. Покупаю вещи в HM, либо в шоурумах в Москве.
Самая дорогая вещь - NB, лимитированной коллекции (кроссовки). Из аксессуаров люблю браслеты и часы, без браслетов ощущаю себя не комфортно, как-будто голая или чего-то не хватает. Для меня макияж важен, особенно подчеркнуть натуральную красоту.