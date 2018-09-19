Анастасия Новикова, 24 года

Сегодня в рубрике очаровательная тулячка. Анастасия не только обаятельная девушка, но и талантливая: профессия стилист-колорист явно не многим по силам! Но Анастасия не только уделяет тщательное внимание волосам, но и внешнему виду.

Образ:

кожанка, брюки - HM

Рубашка - Zara

Сумка Michael Kors

Кроссы - в шоуруме в Москве брала, когда был sale

Часы - "Мир часов"



Одежду покупаю редко, но если что-то приглянулось моему взгляду, то непременно возьму. У меня сложилось так, что априори ходить по магазинам - не особо любимое занятие, мне не нравится сам процесс хождения.

Любимый аромат - Tom Ford "Soleil blanc", от него прям мурашки по коже , а сейчас на мне «kirke" Tiziana Terenzi.

В моем гардеробе есть любимый розовый свитер, который подарила мама.

Свой повседневный образ создаю сама, иногда что-то черпаю от блогеров в Инстаграме и пытаюсь это повторить. Обычно работает другая формула - какое настроение в этот день, таким и будет образ: иногда это косуха, а иногда - бомбер, как из 90-х!

Тульскими магазинами не ограничиваюсь. Модной себя не считаю, не слежу за трендами. Смотрю за модой, касаемые волос, колористики и т.п. Покупаю вещи в HM, либо в шоурумах в Москве.

Самая дорогая вещь - NB, лимитированной коллекции (кроссовки). Из аксессуаров люблю браслеты и часы, без браслетов ощущаю себя не комфортно, как-будто голая или чего-то не хватает. Для меня макияж важен, особенно подчеркнуть натуральную красоту.