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Уличная мода
Елена Афанаскина, 28 лет

Елена Афанаскина, 28 лет

Сегодня героиней нашей рубрики стала тулячка Елена Афанаскина. Елена — дизайнер интерьера, обращает большое внимание на внешний вид и, кажется, знает о модных тенденциях всё.

 

– Хожу по магазинам почти каждую неделю, но стараюсь не зацикливаться на брендах. Обращаю внимание на внешнее исполнение одежды, на то, как вещь на мне сидит, соответствует ли моему вкусу и стилю, а какая на ней бирка, не имеет значения.

Обожаю платья. для меня это не просто вещи или «тряпки», как называют их многие. Я их коллекционирую, в моем гардеробе 107 платьев, и это моя гордость.

Образ

Платье: HM

Сумка: RESERVED 

Туфли: подарок

Серьги, цепь и очки: интернет-магазин AliExpress

Люблю быть разной каждый день в зависимости от настроения и ситуации. Могу сегодня одеться, как скромная романтичная особа, а завтра уже выглядеть, как строгая леди. Поэтому люди воспринимают меня по-разному.

Мода приходит и уходит, поэтому главное для меня — стиль.

Я не слежу за модными тенденциями, просто складываю в голове образы. Иногда они возникает в моей голове перед сном, и я встаю с кровати и начинаю мерить одежду. Это у меня с детства, только тогда я придумывала образы для кукол.

Люблю аксессуары, в последнее время обожаю серьги.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — черный классический комбинезон, который мне подарили.

Самая неожиданная моя покупка — кроссовки. В школе надевала их только на физкультуру, а потом вообще никогда не носила.

У меня нет любимчиков не только среди брендов, но и в моем гардеробе. Задумалась, какую вещь люблю больше всего, и поняла, что список получится очень длинным. Так что люблю каждую свою вещь!

 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:00 0

«Уличная мода»

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Екатерина Исаева, 28 лет
Екатерина Исаева, 28 лет
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