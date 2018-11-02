2 ноября: Тайсон и Холифилд по-тульски

«Тульская молва» рассказала о бойцовском поединке, состоявшемся в Туле 2 ноября 1913 года. Только участвовали в нем не Тайсон с Холифилдом, а чулковские любители. Интересно, что и в этом бою пострадало именно левое ухо соперника.

«На Благовещенской улице около трактира Степанова поссорились два молодых парня из Чулково М. Болденко и М. Быков. Ссора перешла в ожесточенную драку, во время которой Быков откусил у Болденко левое ухо. Потерпевший закричал от боли, что называется, „благим матом“. На крик, естественно, собралась огромная толпа, жадная до подобных зрелищ. Одновременно с народом подоспел городовой, который отправил дравшихся в часть, откуда пострадавшего отвезли в Ваныкинскую больницу для подачи медицинской помощи».