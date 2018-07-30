30 июля: В Туле угнали трамвай

Пятьдесят лет назад, 30 июля 1968 года, в Туле был зафиксирован уникальный угон. Покусились не на «Волгу», «Москвич», или даже автобус. Злоумышленник угнал из-под носа водителя трамвай.

Случилось это в третьем часу ночи – общественный транспорт в те времена ходил допоздна. Сцепка из двух трамвайных вагонов прибыла к остановке Московского вокзала. Водитель и кондуктор вышли, неосмотрительно оставив вагон без присмотра. Особенность тех трамваев была в том, что даже закрытые двери не были существенным препятствием для того, кому приспичило пробраться внутрь; двери-гармошку можно было раздвинуть руками. Что в итоге и произошло.

В искушение впал не очень трезвый косогорец, которому позарез утром нужно было на работу. А тут трамвай. Убедившись, что внутри никого нет, он проник в кабину водителя и крутанул ручку управления газовым ключом, который всегда носил при себе. Угонщик по основной профессии был слесарем. Колеса закрутились, и трамвай тронулся с места.

Выбежавшие на шум водитель и кондуктор увидели только удаляющиеся вагонные огни.

Далее начался детектив с погоней. Об угоне тут же сообщили диспетчеру станции Советская.

Женщина выскочила из своей будки, где она дежурила, и еле успела отскочить от мчавшегося на нее трамвая.

Тут уж подняли на ноги всех. За украденным трамваем помчались мотоцикл с сотрудниками ГАИ, автомашина трампарка, а еще такси, стоявшее у вокзала, в котором, костеря угонщика, сидели водитель с кондуктором. Были также подняты на ноги диспетчеры, работники электроподстанции, питающие линию.

Но трамвай пока еще был по дороге к счастью – шел на Косую Гору. Самой большой беды удалось избежать – от Московского вокзала трамвай повернул на Фридриха Энгельса. Уже одной проблемой меньше – на Советской и ночью шли ремонтные работы, все могло закончиться большой катастрофой.

Все завершилось прозаически. Когда вагоны преодолели крутой подъем, энергия с линии была снята. Пробежав по инерции до Агеева, трамвай остановился. Времени сбежать у злоумышленника не осталось. Вагонокрад сразу же оказался в дружелюбных руках милиционеров.