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Тульские тайны: Этот день в истории города
31 июля: В Туле появился кинотеатр «Россия»

31 июля: В Туле появился кинотеатр «Россия»

31 июля 1968 года горисполком присвоил гордое имя «Россия» новому кинотеатру в квартале «П».

Всю свою жизнь этот кинотеатр не числился в числе самых популярных в городе, тем не менее исправно выполнял свою главную функцию – приобщал окрестных жителей к настоящему искусству, поскольку оставался единственным кинотеатром на всю Серебровку. Здесь устраивались премьеры фильмов, проходили кинопанорамы с представлением фильмов, которые будут идти в следующем месяце и непременной демонстрацией одной из таких новинок в полном объеме. Также «Россия», наравне с «Искрой», считалась базовым кинотеатром молодежного фильма. Был еще кинотеатр детского фильма – «Космос», и кинотеатр повторного показа – им. Бабякина.

В новые времена «Россия» пала жертвой повсеместной видеофикации с видеомагнитофонами одной из первых, и была отдана под культурно-спортивный центр «Восток». В зале, где прежде демонстрировались фильмы, установили ринг, и там стали проходить турниры по кикбоксингу. В общем, кино из этих стен ушло, но молодежь осталась.

Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:17 +5
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