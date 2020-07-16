16 июля: Тула встретила огонь Олимпиады-80

16 июля 1980 г. Тула встречала эстафету олимпийского огня. Первым тульским факелоносцем, который принял эстафету из Орла, был двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, участник Олимпийских Игр в Токио Сергей Терещенков.

При отборе кандидатов требования были следующие: пробежать отведенный километр ровно за семь минут, ни больше и не меньше. Также ростом участники группы сопровождения должны были быть не ниже 170 сантиметров.

Состав эстафетной команды был достаточно эффектным. В центре – факелоносец, в белой спортивной форме японской фирмы Mizumi с огромной эмблемой московской олимпиады на груди и белой же налобной повязке. По бокам – участники группы сопровождения, по десять человек с каждой стороны. Тоже в белом, но в форме поскромнее – без эмблемы олимпиады. Особый колорит участию в эстафете придавало то обстоятельство, что фирменная спортивная экипировка и сам факел потом оставалась у того, кто бежал, совершенно бесплатно. Для аскетичных на хорошую спортивную форму советских времен это уже само по себе было немало. У многих участников эстафеты до сих пор сохранился не только олимпийский факел, но даже форма. Память – она и есть память.

Факел весом около килограмма, надо было поднять на вытянутой вверх руке строго перпендикулярно земле, и так бежать первые двести метров. Потом факел можно было нести, опустив на плечо.

По всем воспоминаниям, тренировки были такие, словно факелоносцам после своего этапа надо было еще и выступить в основной программе Олимпиады. Одновременно все кандидаты проходили строжайшую проверку на предмет морально-политического облика. Отсеивали нарушителей дисциплины, склонных к горячительным напиткам, имевших выговоры и даже тех, кто имел несчастье (или счастье) жениться не один раз. Само собой постоянно рассказывали о политической важности предстоящего события и личной ответственности каждого участника эстафеты. В советские годы без коллективной и личной ответственности было никуда. Само собой тщательно проверяли состояние здоровья не только самих факелоносцев, но и участников сопровождения. Забраковывали при малейших проблемах по медицинской части.

Первый тест кандидаты в группу сопровождения сдавали забегом на олимпийскую милю. Для 1980 года она равнялась, соответственно, 1980 метрам. Претенденты стартовали от стадионной площади, затем бежали в сторону артучилища и назад.

Что же касается отрезков эстафеты, то километр предварительно определяли с помощью спидометра на автомобиле – других удобных для замера приборов в распоряжении не было.

Отдельный праздник готовился на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола. Вся Восточная трибуна была отдана под «живые картинки», которые демонстрировали учащиеся тульских школ и студенты, на долгое время освобожденные от учебы. Каждому были розданы листочки бумаги с указанием флажков, которые они поднимают в соответствии со сценарием праздника. Команды раздавались из динамиков, установленных вверху каждого сектора. А все зрители видели то олимпийского мишку, то бренды, как теперь бы сказали, Тулы – гармонь или пряник. Тренировки были изнуряющими и многочасовыми. Зато на празднике все прошло без сучка и задоринки.

После того, как Сергей Терещенков принял огонь с Орловской земли, участники эстафеты, сменяя друг друга, побежали в сторону областного центра, через Чернь, Плавск, Щекино. Секретари райкомов партии обменивались на границе своих районов хлебом-солью.

К тому моменту, когда огонь понесли по проспекту Ленина в Туле, по обе его стороны уже стояли плотные толпы людей. Упустить это зрелище, конечно, было невозможно. Хотя вся картинка бегущего мимо тебя спортсмена занимала от силы несколько минут.

Пробиться же на спортивное ядро, где проходил праздник, было практически невозможно; несмотря на то, что после сдачи Южной трибуны вместимость стадиона выросла до 25 000 зрителей. Желающих попасть на стадион было в несколько раз больше, чем он мог вместить.

Все, кому не удалось увидеть праздник своими глазами, могли посмотреть двухчасовую трансляцию, которую в прямом эфире вело тульское телевидение. Это тоже по тому времени было диковинкой – двухчасовая прямая трансляция из Тулы, перекрывшая московские передачи на второй программе (а их и всего-то было две).

По сценарию огонь на стадионе должен был зажигать Евгений Момотков — доцент Тульского политехнического института, участник Олимпиады в Риме. Но он вбежал на стадион на три минуты раньше, и это оказалось полнейшим для всех сюрпризом. Нечто подобное, правда, организаторы предвидели, и на Северо-Восточных воротах, из которых должен был выбегать факелоносец, дежурил человек из горкома комсомола, чтобы в случае заминки задержать Момоткова. Но только он метнулся к факелоносцу, как его оттолкнули специально обученные парни из соответствующих органов, незримо охранявших участников эстафеты на протяжении всей дистанции.

И вот вбегает Момотков, и на стадионе тишина. Музыка, которая была специально приурочена к его появлению, не звучит. Лишь когда он пробежал метров пятьдесят, пошла нужная фонограмма.

Потом он подбегает к чаше, подносит огонь, а чаша не загорается. Она была высоко вверху, а баллон с газом внизу. Момотков кричит: у меня факел, давайте газ. И только спустя какое-то время огонь загорелся. Это были по-настоящему тревожные моменты.

Запас, по расчетам, в факеле был, однако позже Момотков решил проверить, сколько в факеле осталось газа, выяснилось, что огонь мог гореть максимум десять секунд.

На следующий день, в семь часов утра, Надежда Алдошина вновь зажгла олимпийский факел и понесла эстафету дальше, на московскую землю. Последним по тульской земле нес огонь марафонец, мастер спорта международного класса Владимир Моисеев. А уже вскоре олимпийский огонь зажегся в московских Лужниках.

Всего маршрут движения Олимпийского огня через Тульскую область составил 250 километров. Из них в Туле было 24 этапа, каждый в один километр.