17 июля: в Туле умер купец-меценат Ваныкин, подаривший городу больницу

17 июля 1900 года по новому стилю умер Дмитрий Яковлевич Ваныкин – тульский купец, меценат, благотворитель, имя которого носит Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Первые сохранившиеся данные о купеческом роде Ваныкиных относятся к 1770—1780 годам. Отец мецената – Яков Филиппович Ваныкин был купцом 3-й гильдии. Его женой стала Анна Трофимовна Красноглазова, дочь тульского купца 1-й гильдии Трофима Дмитриевича Красноглазова, который держал меховую и свечную лавки у Одоевских ворот Тульского кремля и лавку на Хлебной площади. Приданным дочери стали два дома на улице Калужской.

В 1816 году в семье Якова и Анны Ваныкиных родился Дмитрий. В наследство от родителей он получил крупный капитал, который смог увеличить за короткое время. В юности он лично ходил по домам усопших, брал у родственников заказы на изготовление гробов и пополнял таким образом состояние. Незаметно Ваныкин стал фактически монополистом в этой сфере, но и организовав свою похоронную империю, не упускал контроля над состоянием дел. Даже обмер покойников производил самолично.

В 1852—1853 годах избрался кандидатом в гласные, в 1853—1854 годах кандидатом на должность купеческого старосты.

А вот передать успешный бизнес по наследству не получилось. Единственная дочь умерла во младенчестве, жена скончалась, и последние свои годы Дмитрий Яковлевич жил в одиночестве, да еще и прикованным после инсульта к постели. Скончался он на 84-м году жизни, завещав около двух миллионов рублей на нужды Тулы. На его деньги в городе были построены коммерческое и реальные училища, богадельня при церкви Двенадцати апостолов, ночлежный дом. Также Дмитрий Яковлевич передал деньги на возведение храмов 12 Апостолов, Феодосиевского и Знаменского, на постройку домов для бедных. Здание построенного на деньги Ваныкина ночлежного дома сохранилось и сейчас – оно находится по адресу улица Коминтерна, 28.

А вот больницы в планах благотворительности не было. На ее строительство Ваныкина уговорил лечащий доктор Грушецкий, узнав, что не имевший прямых наследников пациент хочет завещать деньги монастырю. Тогда Ваныкин завещал 325 тысяч рублей на больницу, и еще одну тысячу на покупку больным книг для чтения и около трех тысяч на учреждение и деятельность общества по снабжению выздоравливающих больных одеждой и обувью и для приискания нуждающимся работы.

«Дмитрий Яковлевич Ваныкин – редкий пример добродетели и скромности», – так отозвался о нем один из главных городских ревнителей нравственности, городской голова А. А. Любомудров.

Также, по его словам, ценность этого дара увеличивалась тем, что, судя по состоянию финансов, трудно даже приблизительно сказать, смог ли бы город когда-нибудь своими силами создать нечто подобное.

В 1908 году Тульская городская дума на очередном заседании постановила: «Под портретом Д. Я. Ваныкина в зале Городской Думы и при входе в больницу поставить доску с перечислением всех его пожертвований в пользу г. Тулы. В день тезоименитства его 26 октября служить в городском Серафимовском храме литургию и панихиду... Имя Д. Я. Ваныкина поминать об упокоении ежедневно в городском Серафимовском храме».

В 1908 году в Туле появилась Ваныкинская улица – нынешняя Первомайская.

К постройке больницы приступили не сразу – долго выбирали подходящий проект, который бы вписался в отведенную сумму. Потом несколько понравившихся вариантов объединяли в один. Строительство зданий закончили в 1906 году. Больше года ушло на отделку зданий, приобретение мебели, инструментов и медикаментов. 25 января 1908 года больница приняла первых посетителей.

По завещанию новой больнице надо было передать портреты Александра III и самого Ваныкина. Оригинал портрета Дмитрия Яковлевича долгое время считался утерянным. Но сначала его восстановил по старой фотографии тульский дизайнер Андрей Лыженков, а потом вообще выяснилось, что портрет все это время никому не нужный хранился в фондах областного краеведческого музея. Просто при советской власти фотография какого-то там помершего на стыке веков благотворителя оказалась совсем ненужной.

На фото: ожидальня больницы для незаразных больных. Фото Вакуленко, 1908 г. В центре — портрет мецената Ваныкина, на стене рядом с окошком — табличка «На пол не плевать».