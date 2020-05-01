1 мая: в Туле благоустроили кладбище коммунаров

Первого мая 1920 г., в праздник трудящихся, тульский пролетариат провел субботник по очистке и благоустройству могил коммунаров, положивших свою жизнь за новую жизнь.

Кладбище на углу Киевской и Гоголевской улиц появилось в 1918 году. Первым похоронили здесь Ф. Бундурина и членов его продотряда, убитых крестьянами в Новосильском уезде. Здесь был похоронен мученик революции Алексей Жабров, сбежавший из деникинского плена и уже в горячке вернувшийся в Тулу. Среди покоящихся в братской могиле коммунаров был Иван Яковлевич Иванов – военный летчик, разбившийся 26 июля 1919 года, находясь в тульском авиационном отряде, а также бывшие иностранные военнопленные, члены интернационального легиона — Михаэль Стайнингер, Эмиль Томас, партизан Ерофьев и другие.

«Не могли быть забыты умершие борцы – коммунары, много потрудившиеся и жизнь свою положившие за эти достижения. Память свою о них тульский пролетариат выразил в уборке и очистке их могил», – писал, рассказывая о субботнике, «Коммунар».

В этих работах принимали участие 75 мужчин от союза строительных рабочих и 105 женщин от кооперативного Губсоюза. Работа шла в высшей степени напряженно и энергично. В результате была сделана кирпичная ограда вокруг усадьбы, на которой расположена могилы коммунаров, на протяжении 40 саженей; весь сад распланирован, убраны строительный щебень и бутовой камень как внутри ограды, так и по мостовой. А также очищен двор от дерна, строительный мусор вынесен за пределы усадьбы. Было подвезено 11 подвод кирпича, просеян много песка, необходимого для строительных работ, вырыты 22 ямы для дальнейшей установки ограды шириною в 0,42 сажени и глубиной в 2 аршина. Устроены грядки из земли, которая взята во время рытья ям объемом в 15 кубических саженей. Была убрана старая решетка и установлен столб – мачта, вышиною в 25 аршин со знаменем в честь коммунаров. Установлены также два живописных щита с лозунгами и изображением красного и траурного знамен, герба республики и красноармейской звезды. Могила коммунаров приобрела вид, достойный памяти умерших.

В тот же день, 1 мая 1920 г. во время субботника был заложен Дворец труда на будущей площади Челюскинцев.