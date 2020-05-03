3 мая: в Туле открылся первый магазин «Динамо»

3 мая 1930 г. в Туле на ул. Коммунаров 33 – на месте нынешнего почтамта открылся магазин «Динамо», который предлагал большой выбор спортивных и охотничьих товаров. Для спорторганизаций имелись отдельные контингенты товаров по минимальным ценам.

Открытие магазина было важным событием. Ведь почетный председатель общества, а также один из его организаторов Ф. Дзержинский призывал к тому, чтобы динамовцы не были иждивенцами у советского государства, учились зарабатывать сами. Тульское «Динамо» также старалось вести работу по принципу самоокупаемости. Правда, значительных денежных средств все равно не имелось. Местная организация жила в основном за счет членских взносов и доходов от спортивного магазина, спортплощадки и лодочной станции на реке Упе.